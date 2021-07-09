На Прикарпатті викрили шахраїв, які заволодівали земельними ділянками

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці МВС України.

Всього до складу банди входило чотири людини з Одесчины і Закарпаття.



"Підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. Відтак, зловмисники незаконно заволоділи шістьма земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, розташованих у с.Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.

Вартість цих ділянок оцінили у 20 мільйонів гривень. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Зазначимо, заборона на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення діяв з 2001 року.

Вже з 1 липня цього року мораторій був знятий. Фізособам-громадянам України доступна покупка максимум 100 га.всім приватним покупцям потрібно буде підтвердити джерело походження коштів для придбання землі. За перші шість днів з моменту відкриття ринку землі українці уклали 322 угоди на земельні ділянки.

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