На Прикарпатті викрили шахраїв, які заволодівали земельними ділянками
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці МВС України.
Всього до складу банди входило чотири людини з Одесчины і Закарпаття.
"Підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. Відтак, зловмисники незаконно заволоділи шістьма земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, розташованих у с.Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.
Вартість цих ділянок оцінили у 20 мільйонів гривень. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
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Зазначимо, заборона на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення діяв з 2001 року.
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