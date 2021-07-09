У Миколаєві у літнього чоловіка відібрали пенсію

Як передає Politeka.net, подробиці злочину передавати у відділі комунікації поліції області.

Інцидент стався 6 липня. 70-річний місцевий житель якраз отримав пенсію, коли не нього напав невідомий.

Злочинець спочатку запропонував дідусеві провести його додому, а потім відібрав у нього 2000 гривень.

Обстеживши територію поблизу місця нападу, правоохоронцям вдалося знайти і затримати нападника.

Ним виявився 38-річний чоловік, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а якщо його провину доведуть, то найближчі шість років він проведе за ґратами.

Варто відзначити, що за даними сервісу Numbeo, який формує Індекс злочинності, Україна станом на 2021 рік займає 54 місце в світі (з 135) за рівнем злочинності. У Європі за цим показником наша країна опинилася на третьому місці після Білорусі та Франції.

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