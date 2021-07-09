Київських чиновників звинувачують у крадіжці бюджетних коштів
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайді ДБР України.
Так, посадові особи КМДА та "Київводоканалу" підозрюються у розкраданні коштів під час будівництва Бортницької станції аерації та реконструкції комунальних об'єктів у столиці.
Попередньо відомо, що чиновники завищили вартість проведених робіт і закуплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн.
Крім того, слідством встановлено, що торік в «Київводоканалі» після проведення двох тендерів використовували залізобетонні труби, вартість і технічні показники яких були значно нижче, ніж заявлені в тендерній документації на веб–сайті «Прозорро».
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"Під час обшуків на підприємствах співробітники ДБР вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт на вищевказаних об'єктах. Причетні особи встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Якщо провину чиновників доведуть, то їх чекає ув'язнення терміном до 6 років.
Нагадаємо, що чиновників зі штабу ЗСУ підозрюють у корупції при перевезенні тіл загиблих на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, СБУ затримала військовослужбовця 101-ї бригади охорони ГШ ЗСУ, який займався збутом наркотиків.
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