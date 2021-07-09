Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі до Євробачення, днями викликав фурор своєю витівкою, відреагували навіть зірки шоу-бізнесу країни-агресора

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) розкрив правду про свою орієнтацію на фестивалі Atlas Weekend п'ятого липня, пише Politeka.net. Артист на сцені поцілувався дівчиною, а потім з хлопцем, тим самим повідомивши про свою бісексуальність. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У своєму пості в Instagram Виконавець заявив, що для нього не має значення колір, віра або стать, адже любити потрібно людину, тіло й душу.

Свою підтримку артисту висловили деякі зірки українського шоу-бізнесу, зокрема Злата Огневич і Аліна Паш.

Однак також від коментаря не втримався артист російської естради Філіп Кіркоров. Співак назвав свого українського колегу "красавою". За словами Кіркорова, MELOVIN показав, що він - справжня особистість. Неважливо, хто людина в ліжку, головне бути "мужиком", який чесний і вірний собі.

"Вчинок справжньої особистості, людини ЧОЛОВІКА", - прокоментував екс-чоловік Алли Пугачової.

Зазначимо, у своєму пості MELOVIN також поскаржився, що його камінг-аут не показали в прямому ефірі. Артист пожалівся на цензуру, яка існує на телебаченні.

Нагадаємо, кума Дзідзьо втрутилася в конфлікт з поцілунком Melovin.

Як повідомляла Politeka, любимець Данилко MELOVIN здійснив гучний камінг-аут

Також Politeka писала, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін жорстко "проїхався" по МELOVINу