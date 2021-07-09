Парашутист з льотного училища приземлився на кондиціонер на багатоповерховому будинку

Кадри опубліковані у Telegram-каналі "Рими і панчі".

У російському Краснодарі парашутист не розрахував траєкторію.

На щастя, хлопець не постраждав, господарі квартири на 13-му поверсі, на чий кондиціонер він приземлився, пустили його в будинок.

Ніяких перетензій до хлопця вони не мають.

До слова, на Камчатці зник літак Ан-26 з понад 20 пасажирами на борту

На російському півострові Камчатка вранці 6 липня впав літак Ан-26085. Подія трапилася недалеко від селища Палан, куди прямував літак з аеропорту Єлізово.

За попередньою інформацією, літак зачепив гору під час посадки через погану видимість і зник з радарів в 10 кілометрах від пункту призначення.

На даний момент борт не знайдений, на його пошуки відправили Ан-26, вертоліт Мі-8 і рятувальні служби. Інформації про загиблих і постраждалих немає. Відомо лише, що на борту перебувало 22 людини, серед них одна дитина і шість членів екіпажу.

В авіакомпанії повідомили, що зниклий літак на Камчатці виконував пасажирський рейс, крах поки не підтверджується.

Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.