Під Києвом сталася ДТП з мотоциклом

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Аварія сталася близько 4 ранку в напрямку міста Житомир.

За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну і потрапив під вантажівку.

Водій і пасажирка мотоцикла померли на місці.

За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.

Обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, у центрі Києві авто збило жінку на тротуарі

Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.

Киян обурила реакція поліції на ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".

Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.



Відео можна побачити тут.