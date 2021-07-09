Під Києвом сталася ДТП з мотоциклом
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Аварія сталася близько 4 ранку в напрямку міста Житомир.
За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну і потрапив під вантажівку.
Водій і пасажирка мотоцикла померли на місці.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Знаменитий артист пішов з життя, не доживши до ювілею: "Прийшла сумна звістка..."
Влад Яма розсекретив, чим годують зірок "1+1" в їдальні й скільки це коштує: несподівані кадри
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.
Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, у центрі Києві авто збило жінку на тротуарі
Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.
Киян обурила реакція поліції на ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".
Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.
Відео можна побачити тут.
До слова, "нещасна" пенсіонерка вирішила нажитися на перехожих: "Роз'їжджає на таксі"
Також Politeka повідомляла, нелюд побив беззахисну пенсіонерку: деталі трагедії в Ужгороді