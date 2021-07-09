На Волині батько з сином потрапили до лікарні
Інцидент стався 8 липня, повідомляє "Суспільне".
В одному з сіл вони разом ремонтували комбайн і під час робіт отримали розряд струму.
На місце прибули медики і надали їм першу допомогу. Чоловіка госпіталізували в районну лікарню, де він зараз знаходиться в реанімації.
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Хлопчика доставили до Луцька-лікарі оцінюють стан дитини, як Стабільний, але він також перебуває в реанімаційному відділенні. На щастя, розряд не порушив роботу його серця.
А от у Тернополі струмом дитини вдарив автомат з іграшками, який був несправний.
Дівчинка підійшла до автомата з іграшками, доторкнулася до нього рукою і відчула удар струму, через який її відкинуло на асфальт, а очевидці викликали швидку.
Відзначимо, що найбільш поширеними причинами нещасних випадків в Україні є: нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем і падіння з висоти.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
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