У Херсоні мати залишила маленьку дитину без нагляду
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався в одній з багатоповерхівок міста-тривогу забили сусіди, які повідомили, що 34-річна жінка не покидала квартиру дві доби.
Вони самі зайшли в квартиру і побачили сусідку, яка була п'яна.
На місце прибули поліцейські, які також викликали медиків і службу у справах дітей, оскільки 2,5 річний хлопчик потребував допомоги.
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"Жінка ледь пояснила, що дві доби вживала алкогольні напої, від чого їй стало погано. За малолітнім сином через погіршення стану здоров'я вона доглядати не могла", - розповіли в поліції.
У результаті малюка забрали від п'яної матері, яка також потрапила в лікарню.
Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.