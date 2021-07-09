У Херсоні мати залишила маленьку дитину без нагляду

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався в одній з багатоповерхівок міста-тривогу забили сусіди, які повідомили, що 34-річна жінка не покидала квартиру дві доби.

Вони самі зайшли в квартиру і побачили сусідку, яка була п'яна.

На місце прибули поліцейські, які також викликали медиків і службу у справах дітей, оскільки 2,5 річний хлопчик потребував допомоги.



"Жінка ледь пояснила, що дві доби вживала алкогольні напої, від чого їй стало погано. За малолітнім сином через погіршення стану здоров'я вона доглядати не могла", - розповіли в поліції.

У результаті малюка забрали від п'яної матері, яка також потрапила в лікарню.

Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.

Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

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