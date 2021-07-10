В Україні цього літа почастішали випадки ботулізму
Про це повідомляє МОЗ.
Міністерство нагадує про симптоми хвороби і як уберегтися.
Ботулізм - це харчове отруєння, викликане вживанням продуктів, що містять ботулотоксини, які з'являються там, де продукти для консервування були погано вимиті, пройшли неправильну термічну обробку або ж причина в неправильному зберіганні.
Не рекомендується купувати і вживати жарким літом:
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- консерви з риби, м'яса;
- в'ялені рибу і м'ясо;
- солону прісноводну рибу домашнього приготування;
- продукти на стихійних ринках.
За перші 5 місяців 2021 року захворіли 43 людини, з них одна дитина, шестеро померли.
Симптоми ботулізму: порушення Близького зору; сухість у роті; голос стає тихим або пропадає; підвищена стомлюваність; м'язова слабкість; запаморочення; нудота; ослаблення стільця.
До слова, у Львівську обласну інфекційну лікарню 6 липня потрапили відвідувачі місцевого ресторану.
З гострою кишковою інфекцією госпіталізували 17 осіб, серед яких були і діти.
Уточнюється, що з діагнозом гостра кишкова інфекція, в стані середнього ступеня тяжкості зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос, госпіталізовано 7 осіб, у тому числі 2 дітей.
5 липня, до лікарні потрапили перші двоє пацієнтів. Загалом до медиків вже звернулися семеро дорослих і двоє дітей, які були відвідувачами ресторану 4 липня.
Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.
Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.
Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.