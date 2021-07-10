В Україні цього літа почастішали випадки ботулізму

Про це повідомляє МОЗ.

Міністерство нагадує про симптоми хвороби і як уберегтися.

Ботулізм - це харчове отруєння, викликане вживанням продуктів, що містять ботулотоксини, які з'являються там, де продукти для консервування були погано вимиті, пройшли неправильну термічну обробку або ж причина в неправильному зберіганні.

Не рекомендується купувати і вживати жарким літом:

консерви з риби, м'яса;

в'ялені рибу і м'ясо;

солону прісноводну рибу домашнього приготування;

продукти на стихійних ринках.

За перші 5 місяців 2021 року захворіли 43 людини, з них одна дитина, шестеро померли.

Симптоми ботулізму: порушення Близького зору; сухість у роті; голос стає тихим або пропадає; підвищена стомлюваність; м'язова слабкість; запаморочення; нудота; ослаблення стільця.

До слова, у Львівську обласну інфекційну лікарню 6 липня потрапили відвідувачі місцевого ресторану.

З гострою кишковою інфекцією госпіталізували 17 осіб, серед яких були і діти.

Уточнюється, що з діагнозом гостра кишкова інфекція, в стані середнього ступеня тяжкості зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос, госпіталізовано 7 осіб, у тому числі 2 дітей.

5 липня, до лікарні потрапили перші двоє пацієнтів. Загалом до медиків вже звернулися семеро дорослих і двоє дітей, які були відвідувачами ресторану 4 липня.

Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.

Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.

Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.