Моргенштерн, якого СБУ внесла до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, заявив, що в'їхав на територію України
Про це він заявив і Instagram-сторіз.
На кадрах російський репер разом зі своєю дівчиною Діларою позують на тлі поля з соняшниками.
"Хха! Медовий місяць триває. Ми в Україні", - говорить Алішер.
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Точної інформації про те, що росіянин знаходиться в Україні на даний момент немає.
В СБУ ні підтвердили, ні спростували в'їзд репера на територію нашої країни, повідомило видання Babel.
Варто відзначити, що у репера були заплановані концерти в Україні: 3 червня в Києві, 4 червня в Харкові, а 6 червня в Запоріжжі.
Нагадаємо, раніше в СБУ заявляли, що скандальний російський репер не зможе перетнути кордон, тому що його діяльність загрожує безпеці країни.
Через деякий час юрист Моргенштерна Євген Пронін заявив, що росіянина внесли в список СБУ без підстав. Нібито "в Криму він не був і політичних поглядів не озвучував".
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