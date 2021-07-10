Колишній учасник телепроекту "Дом-2" розбився після падіння з вікна багатоповерхівки
Тіло Філіпа Чубукова без будь-яких ознак життя було знайдено під вікнами будинку, в якому проживав молодий чоловік.
За попередньою інформацією, він випав з вікна на шостому поверсі. Хлопцеві було 28 років.
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"Вікна відкриті через спеку, ми на першому поверсі живемо. А тут сильний хлопок або звук", - розповіла сусідка, уточнивши що все сталося о четвертій ранку.
Пізніше з'ясувалося, що в квартирі разом з Філіпом Чубуковим знаходився його молодший брат. Чоловіки розпивали спиртне, а потім можливо посварилися.
Що стало причиною випадання, має встановити слідство.
Ряд джерел
Незадовго до трагедії його звинуватили в шахрайстві. Нібито він втирався в довіру до жінок і розводив їх на гроші. Про це в соціальних мережах розповіли ті, які, судячи з усього, постраждали від його обману.
Нагадаємо, пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.
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