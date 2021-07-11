Постраждалі від укусів змій знаходяться в стані середньої тяжкості

До лікарень на Львівщині протягом доби 10 липня госпіталізували 3 людей з укусами змій. Всі постраждалі зараз у стані середньої тяжкості.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

До медиків звернулися дівчина-підліток і 2 дорослі жінки. Їм надають всю необхідну допомогу в Перемишлянській та Турківській лікарнях. Одна з постраждалих - 34-річна львів'янка. Змія вкусила її в палець правої стопи. Жінку госпіталізували до Перемишлянської центральної районної лікарні.

До приймального відділення Турківської лікарні надійшла 13-річна дівчинка з села Свидник. Плазун вкусив її в ліву гомілку.

Увечері в ту ж лікарню госпіталізували ще одну жінку, 51-річну жительку села Карпатське. Їй поставили діагноз-укус змії в праву п'яту.

Якщо зібралися в ліс і побачили плазуна – не панікуйте і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть від нього. Крім того, вирушаючи в ліс, вибирайте високе і щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

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