Постраждалі від укусів змій знаходяться в стані середньої тяжкості
До лікарень на Львівщині протягом доби 10 липня госпіталізували 3 людей з укусами змій. Всі постраждалі зараз у стані середньої тяжкості.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
До медиків звернулися дівчина-підліток і 2 дорослі жінки. Їм надають всю необхідну допомогу в Перемишлянській та Турківській лікарнях. Одна з постраждалих - 34-річна львів'янка. Змія вкусила її в палець правої стопи. Жінку госпіталізували до Перемишлянської центральної районної лікарні.
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До приймального відділення Турківської лікарні надійшла 13-річна дівчинка з села Свидник. Плазун вкусив її в ліву гомілку.
Увечері в ту ж лікарню госпіталізували ще одну жінку, 51-річну жительку села Карпатське. Їй поставили діагноз-укус змії в праву п'яту.
Якщо зібралися в ліс і побачили плазуна – не панікуйте і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть від нього. Крім того, вирушаючи в ліс, вибирайте високе і щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
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