Масові заворушення відбулися після фіналу чемпіонату Європи-2020
Вболівальники збірної Англії влаштували ніч заворушень у Лондоні після поразки національної команди у фіналі Чемпіонату Європи з футболу.
Намагаючись втихомирити і розігнати розчарованих уболівальників на стадіоні отримали поранення поліцейські, повідомило ВВС.
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Уточнюється, що за підсумками масових заворушень було затримано близько 50 осіб. А 19 офіцерів отримали поранення в результаті сутичок на вулицях.
"На жаль, 19 наших офіцерів постраждали в ході зіткнень з натовпами фанатів. Це абсолютно неприйнятно", - заявили в поліції.
Крім того, поліція висловила подяку тим уболівальникам, які, незважаючи на програш національної збірної, вели себе гідно.
Варто відзначити, що збірна Італії обіграла Англію у фіналі Євро-2020. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. Додаткові хвилини не допомогли виявити переможця, тому було прийнято рішення провести серію післяматчевих пенальті. За результатами цього італійці вирвалися вперед з рахунком 3:2.
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