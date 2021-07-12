У північному місті Індії Джайпур сталася трагедія

Близько 27 осіб 11 липня, опинилися на сторожовій вежі під час блискавки. Жертви робили селфі під дощем на популярній туристичній пам'ятці на півночі Індії.

Про це повідомляє видання BBC.

За даними видання, коли стався інцидент, на вежі і стіні форту знаходилися близько 27 осіб, і деякі з них, як повідомляється, зістрибнули на землю.

11 людей загинули, а решта отримали поранення. Старший офіцер поліції повідомив ЗМІ, що більшість загиблих на вежі були молодими, серед померлих виявилися навіть маленькі діти. Головний міністр Раджастана Ашок Гелот заявив, що постраждалим в результаті блискавки надається медична допомога.

Він також оголосив про виплату 500 000 рупій (183 тисячі гривень) в якості компенсації сім'ям загиблих.

Також за повідомленнями ЗМІ в неділю було зареєстровано ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Індії. Троє дітей загинули в районі Дхаулпур, шість осіб, у тому числі четверо дітей, загинули в районах Кота і Джалавар.

Нагадаємо, на Харківщині під час стихії блискавка влучила у "годувальницю".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині блискавка влучила в будівлю.

Крім того Politeka писала, що блискавка шарахнула в автомобіль на українській трасі.