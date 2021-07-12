Подруга російської співачки МакЅим, яка вже майже місяць перебуває в комі, розповіла, як змінився стан артистки

Тільки нещодавно представник співачки Маргарита Соколова порадувала звісткою про те, що МакЅим стало краще, як подруга артистки розповіла зовсім інші подробиці, передає КР.ru.

"Марина знову в критичному стані. Вона зараз перебуває в медикаментозному сні, підключена до ШВЛ і ЕКМО. Лікарі зробили Марині свіже КТ і аналіз крові, обстеження показало, що в її легенях найсильніший гнійно-запальний процес. Судячи з усього, почався сепсис", - розповіла подруга співачки.

Представники МакЅим поки на дану заяву ніяк не відреагували.

Нагадаємо, МакЅим потрапила в лікарню 12 червня відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, проте не дивлячись на це скасовувати виступ не стали.

Тоді повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакЅим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакЅим і ураженні легенів 80%.

«Марина, ми так чекаємо твого повернення і повного одужання❤️❤️❤ Бережи тебе Всевишній!», «Видужуй, наша рідна ❤ Все буде добре», «Легкого лікування, одужуйте швидше!», «Дорогая❤ сил тобі подолати хворобу і якнайшвидшого одужання», «швидкого одужання дорога моя Максим, ми тебе любимо ❤️❤️❤️ хай допоможе тобі Всевишній», - пишуть на сторінці артистки в Інстаграм.

Нагадаємо, режисер кліпів МакЅим пішов з життя, поки співачка в критичному стані: подробиці трагедії.

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