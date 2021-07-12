Курортники змушені власноруч чистити море від медуз

У Приморському Посаді Запорізької області відпочиваючих на Азовському морі атакує навала медуз. Їх так багато, що туристи змушені самі їх збирати і відвозити від берега.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", оприлюднивши відповідне відео.

Від медуз зараз страждають Бердянськ, Приморськ і Приморський Посад. До берега підпливають медузи-корнероти, які боляче жалять. Відпочиваючі самі намагаються почистити море: дістають медуз з води і "складують" на пляжах. Подекуди вивозять тачками, як чоловік на пляжі в Приморському Посаді.

Відпочиваючі повідомляють, що через мертві медузи по пляжу розноситься сморід. Люди всіма силами намагаються від них позбутися.

На кадрах видно, що відпочиваючі дістають морських тварин з води і складають у велику купу.

Відзначається, що найменше медуз серед курортів Запорізької області зараз в Приморську.

Медузи масово з'являються біля берегів запорізьких курортів, коли вода в Азовському морі прогрівається до 28-30 ° С. Зараз вона саме такої температури. Як тільки похолодає - медуз стане менше.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

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