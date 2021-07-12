На популярному українському курорті навала маленьких "кровопивців"

Про це повідомляє Telegram-канал "ХС Харків".

"Підписники передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжня навала комарів", - йдеться в повідомленні.

Відпочиваючі розповіли, що комарі на Азовському морі цього року кусають навіть вдень.

Від навали комах страждає не тільки Кирилівка, а й Бердянськ з Арабатською стрілкою.

"Така петрушка щороку на початку і середині липня, їх просто кілограми:)два-три тижні і їх взагалі не буде", - написав один з користувачів мережі.

До слова, курортники змушені власноруч чистити море від медуз

У Приморському Посаді Запорізької області відпочиваючих на Азовському морі атакує навала медуз. Їх так багато, що туристи змушені самі їх збирати і відвозити від берега.

Від медуз зараз страждають Бердянськ, Приморськ і Приморський Посад. До берега підпливають медузи-корнероти, які боляче жалять. Відпочиваючі самі намагаються почистити море: дістають медуз з води і "складують" на пляжах. Подекуди вивозять тачками, як чоловік на пляжі в Приморському Посаді.



Відпочиваючі повідомляють, що через мертві медузи по пляжу розноситься сморід.

Нагадааємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.