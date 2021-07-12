Ірина 20 років жила і працювала в Іспанії

Поховали 47-річну українку в її рідному місті на Тернопільщині

47-річна українка Ірина раптово загинула під час відпочинку в Іспанії. Жінка була родом з міста Бережани Тернопільської області.

Про це повідомляє видання "Високий замок".

Як уточнили у виданні, 47-річна Ірина 20 років жила і працювала в Іспанії. Там вона вийшла заміж за місцевого і народила двох дітей. У день трагедії сім'я відпочивала на морі.



Українка та її 6-річний син пішли плавати, коли раптово їх накрила хвиля. Чоловік встиг врятувати тільки сина, жінку ж хвиля віднесла в море.

Покійна була родом з міста Бережани Тернопільської області. Відомо, що в Іспанії вона вивчила іспанську та англійську мови, працювала в туристичному агентстві. Сусіди жінки розповідають, що вона була дуже розумною і освіченою.

Варто відзначити, що за статистикою загибель людей в літній період відбувається в місцях стихійного відпочинку громадян біля води, де відсутня інфраструктура безпечного відпочинку, відсутні заборонні купання знаки та інформаційні аншлаги, рятувальні пости, в тому числі тимчасові.

Нагадаємо, що чоловік вирішив скупатися в неспокійному морі і пішов під воду.

Як Politeka писала, що у Харківській області чоловік пішов зануритися, пірнув і зник з поля зору.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море та вже не змогла винирнути.