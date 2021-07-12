Російський актор Григорій Антипенко, який зіграв у серіалі «Не родись вродливою» головного героя – Андрія Жданова, розповів про вкрай неприємний інцидент, який з ним стався

Зараз Антипенко-успішний популярний актор, але так було не завжди. У 90-х, щоб прогодувати себе і сім'ю, тоді ще молодий Антипенко був змушений влаштуватися працювати продавцем. Але в перший же день з ним сталася НП, яка ледь не коштувала йому життя, пише "Стархит".

"Одну ніч спробував попрацювати в наметі торгової. І в цю ніч мене побили так! Так довго це потім загоювало на моєму обличчі",-розповідає 46-річний Григорій.

Цю ситуацію він сприйняв, як знак, що більше не слід займатися подібною діяльністю з тих з комерцією Антипенко зав'язав

«Це було так виразно сказано, що я задумався", - говорить актор.

Після того, що сталося він всерйоз звернув увагу на акторську професію, і досяг успіху в цій справі, хоча, спочатку більше думав про режисуру.

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