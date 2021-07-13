Трьом знакам Зодіаку доведеться несолодко в епіцентрі літа

Їх будуть переслідувати невдача за невдачею, все буде валитися з рук. У них очікується досить складний і напружений період. Можливі конфлікти, сварки, відсутність розуміння і зриви планів.

Астрологи розповіли, хто ці лузери епіцентру літа і як їм пережити хворобливий період, пише gsminfo.

Овен

Овни в липні можуть відчути втому і навіть ностальгію. Можуть також виникнути проблеми зі здоров'ям серця. Тому представникам цього знака слід менше хвилюватися, тоді вони зможуть прожити цей місяць щасливо і спокійно.

Лев

Неприємності можуть підстерігати Левів, які місяць проведуть в нескінченному самоаналізі і будуть критикувати себе. Астрологи рекомендують завести щоденник, щоб віддавати емоції паперу, його потім можна буде спалити, таким чином відпустивши проблему.

Стрілець

Конфлікти найближчим часом можуть зробити життя Стрільців більш складним. Постарайтеся просто розслабитися. Стрільцям доведеться пережити низку життєвих змін. Навіть якщо їм буде складно прощатися з минулим, варто розуміти, що без цього ніяк.

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