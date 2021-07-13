На Житомирщині дитина отримала вогнепальне поранення
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався 12 липня - в місцеву лікарню потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням.
Спочатку поліцейським повідомили, що дитину поранили під час прогулянки біля річки. Однак пізніше з'ясувалося, що хлопчика підстрелили в батьківському будинку - там правоохоронці виявили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
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Під підозрою опинився військовослужбовець і друг сім'ї, який напередодні приїхав погостювати зі столиці.
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Як повідомили в поліції області, в нього вистрілив 13-річний друг. На щастя, потерпілий живий-його прооперували в метсной лікарні.
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