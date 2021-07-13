На Житомирщині дитина отримала вогнепальне поранення

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався 12 липня - в місцеву лікарню потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням.

Спочатку поліцейським повідомили, що дитину поранили під час прогулянки біля річки. Однак пізніше з'ясувалося, що хлопчика підстрелили в батьківському будинку - там правоохоронці виявили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Під підозрою опинився військовослужбовець і друг сім'ї, який напередодні приїхав погостювати зі столиці.

У постраждалого хлопчика прострелений хребет, шлунок і селезінка. Зараз його життя в руках медиків.

Не так давно на Житомирщині підліткові ігри обернулися бідою-11-річного хлопчика привезли до лікарні з кульовим пораненням з пневматичної рушниці.

Як повідомили в поліції області, в нього вистрілив 13-річний друг. На щастя, потерпілий живий-його прооперували в метсной лікарні.

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