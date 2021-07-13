Популярна британська модель і телеведуча Сем Ремплін наклала на себе руки через 18 місяців після загибелі свого сина-підлітка

Як повідомляє видання Daily Star, 17-річний юнак загинув у ДТП, розбившись на мотоциклі.

Сем, яка останнім часом відмовилася від свого гламурного життя і працювала доглядальницею, була спустошена смертю сина Денні і сподівалася знову бути з ним в «житті після смерті".

47-річну модель знайшли у неї вдома в іспанському місті Малага.

Її сестра Мішель Томпсон розповіла, що Сем стала зловживати алкоголем, і говорила, що «скоро побачить Денні».

"У Сем було дуже яскраве життя. Вона була моделлю, вона працювала на телебаченні... У її кар'єрі було багато злетів і падінь, деякі з яких змусили її відчувати себе дуже погано. Хоча вона була веселою і люблячою, були темні часи, коли вона відчувала себе пригніченою. Її горе було безмірним. Вона пила алкоголь, але це стало частішим після його смерті. Ми, як сім'я, завжди відчували, що завжди були поруч, щоб допомогти їй пережити темні часи", - говорила сестра загиблої.

У Сем залишилася 27-річна дочка Саммер Річардсон.

"Моя сестра Саманта Леслі Ремплін була мамою двох дітей. Вона була прекрасною матір'ю протягом багатьох років. Вона любила своїх двох дітей, дочку Саммер Річардсон, якій 27 років, і Денні, якому зараз було б 19. На жаль, два роки тому Денні, коли йому було 17 років, на мотоциклі потрапив в аварію, яка коштувала йому життя. Трагедія дуже сильно вдарила по родині, особливо по моїй сестрі Сем", - зазначила Мішель Томпсон.

Сем раніше була дівчиною голлівудського актора Майкла Кітона - зірки фільмів Тіма Бертона «Бетмен» і «Бетмен повертається». Вона вела голлівудське телешоу Tinseltown, а також була фіналісткою популярного американського кулінарного реаліті-шоу «Пекельна кухня».

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