У момент негоди на кримських пляжах відпочивали люди, які намагалися врятуватися від граду
На деяких курортах окупованого Росією українського Криму, випав великий град розміром з вишню. Негода накрила південну частину півострова - Севастополь і Балаклаву.
Відповідні відео зняли очевидці, які в момент початку граду перебували на пляжах. Відео з'явилися в численних Телеграм-каналах.
Як видно на оприлюднених кадрах, люди намагалися врятуватися від ударів, використовуючи рушники, парасольки та інші підручні предмети. Відпочиваючі в поспіху кидали свої місця на пляжі і шукали, де сховатися. Багато з них зібралися під навісами, а дорослі намагалися прикрити дітей.
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Повідомляється, що пізніше з гір спустився зсув, який налякав багатьох людей. Через негоду пляж частково розмило.
Варто відзначити, що Крим нещодавно залило водою через зливу. Так, через рясні опади різко піднявся рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага, які, в результаті негоди, вийшли з берегів.
Виявилися частково затоплені будинки і дороги, також зафіксовано схід селевих потоків.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.