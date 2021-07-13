У момент негоди на кримських пляжах відпочивали люди, які намагалися врятуватися від граду

На деяких курортах окупованого Росією українського Криму, випав великий град розміром з вишню. Негода накрила південну частину півострова - Севастополь і Балаклаву.

Відповідні відео зняли очевидці, які в момент початку граду перебували на пляжах. Відео з'явилися в численних Телеграм-каналах.

Як видно на оприлюднених кадрах, люди намагалися врятуватися від ударів, використовуючи рушники, парасольки та інші підручні предмети. Відпочиваючі в поспіху кидали свої місця на пляжі і шукали, де сховатися. Багато з них зібралися під навісами, а дорослі намагалися прикрити дітей.

Пляж у Севастополі майже повністю засипало. Через град він виглядав так, ніби покритий снігом.



Повідомляється, що пізніше з гір спустився зсув, який налякав багатьох людей. Через негоду пляж частково розмило.

Варто відзначити, що Крим нещодавно залило водою через зливу. Так, через рясні опади різко піднявся рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага, які, в результаті негоди, вийшли з берегів.

Виявилися частково затоплені будинки і дороги, також зафіксовано схід селевих потоків.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.