На Полтавщині безвісти зникла 13-річна дівчинка

Про зникнення Мирни Тарараки стало відомо 7 липня 2021 року-дівчинка пішла з дому в с.Макухівка і досі про її місцезнаходження нічого не відомо, пише "Служба розшуку дітей".

Прикмети дитини: виглядає на 13-14 років, зростом 160-165 см., Худорлява, сірі очі, світло-русяве волосся.

Одяг: світло-сірі джинси, куртка, білі кросівки, чорний рюкзак.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Марини - повідомте за номером 116 000.

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

У поліції кажуть, що основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками. Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.

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