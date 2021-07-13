На Полтавщині безвісти зникла 13-річна дівчинка
Про зникнення Мирни Тарараки стало відомо 7 липня 2021 року-дівчинка пішла з дому в с.Макухівка і досі про її місцезнаходження нічого не відомо, пише "Служба розшуку дітей".
Прикмети дитини: виглядає на 13-14 років, зростом 160-165 см., Худорлява, сірі очі, світло-русяве волосся.
Одяг: світло-сірі джинси, куртка, білі кросівки, чорний рюкзак.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Марини - повідомте за номером 116 000.
Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.
У поліції кажуть, що основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками. Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.
Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.
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