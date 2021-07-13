Інцидент з автобусом стався на Троєщині в Києві

Відкріплена частина стелі бовталася прямо над головою пасажирів, які здавалося не звертали на це ніякої уваги. Автобус, в якому зламався елемент салону працює на маршруті №73.

Фото пошкодженого даху опублікували телеграм канал "Телеканал Київ".

Судячи зі знімка, жоден з пасажирів не злякався і не звертав на відкріплену деталь ніякої уваги. Хоча частина автобуса нависла прямо над головами пасажирів.

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"Єдиний маршрут, щоб ввечері потрапити з Оболоні на Троєщину і той загрожує життю пасажирів", - зазначили небайдужі жителі району.

Варто відзначити, що автобус цього маршруту з'єднує віддалені райони Троєщини зі станцією метро "Героїв Дніпра".

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Примітно, що українські чиновники і місцеві керівники все частіше заявляють про намір відмовитися від маршрутних таксі і замінити їх комунальним транспортом.

Комерційні "маршрутки" заполонили великі і малі міста ще в 90-х, витіснивши інші види громадського транспорту.

Нагадаємо, що в Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо і потрапило в проїжджаюче авто.

Ще Politeka писала, що у Києві на ходу "розвалилася" маршрутка, фото.

Також Politeka повідомляла, що маршрутка "Богдан" залишилась без колеса прямо під час переміщення по дорозі з пасажирами в салоні.