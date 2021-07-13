БТР протаранив маршрутку, є жертви

У вівторок, 13 липня, в Ставропольському краї РФ при зіткненні БТРа Росгвардіі і маршрутки "ГАЗель" загинули дві людини, постраждали чотири повідомляють "Вісті".

Як повідомляють російські ЗМІ, в маршрутці перебувало дев'ять осіб, у тому числі троє дітей.

Попередньо встановлено, що бронеавтомобіль виїжджав з лісосмуги і не переконався в безпеці свого маневру, зім'явши борт маршрутки.

До слова, танк перекинувся і впав на вежу

Так, в Росії в Сахалінській області сталася ДТП - при транспортуванні військовими танка він впав з тягача посеред дороги.

Попередня причина аварії-неправильне навантаження танка на тягач.

На повороті причіп нахилився і він впав на дорогу.

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