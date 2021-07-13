В результаті серйозної хвороби помер колишній чоловік Алли Пугачової, з яким у Примадонни були важкі стосунки
На 77-му році життя помер відомий російський режисер Олександр Стефанович.
Тиждень тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що його екстрено госпіталізували з коронавірусом і пошкодженням 50% легенів. Тоді Стефанович спростував цю інформацію. Він заявив, що у нього звичайна застуда, при якій він відчуває себе нормально. Однак, ввечері 13 липня Телеграм-канал LIFE SHOT повідомив про смерть режисера.
Стефанович був другим чоловіком знаменитої російської співачки Алли Пугачової. Вони прожили разом всього три роки-з 1977 по 1980. Останнім часом відносини між ними були досить напруженими.
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Справа в тому, що Стефанович регулярно заявляв, що саме він свого часу допоміг Пугачовій домогтися успіху. Сама ж співачка вважала, що таким чином він лише привертає до себе увагу.
У 2019 році Примадонна відкрито звернулася до колишнього чоловіка, нагадавши, що ще до їхнього весілля вона заспівала свій хіт «Арлекіно». Співачка також порадила Стефановичу зайнятися створенням ще одного настільки ж значущого артиста, якщо він так впевнений у своїх силах.
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