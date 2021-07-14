На Вінничині машина швидкої допомоги потрапила в аварію

Як передає Politeka.net, перші подробиці інциденту передавати у відділі комунікацій поліції області.



Аварія сталася 13 липня біля селища Оратів.



За кермом медичного транспорту перебував 55-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням і "швидка" злетіла з дороги в кювет.

"В результаті дтп водій і двоє медичних працівників, віком 40 і 56 років, які перебували в салоні автомобіля, доставлені в лікарню", - розповіли в поліції.

Також правоохоронці повідомляють, що водій авто був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Згідно зі статистикою, яка в Україні, до речі, зовсім невтішна, практично всі автолюбителі роблять одні й ті ж помилки, внаслідок чого відбуваються аварії, або ДТП.

Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів-ще одна причина багатьох аварій.



До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.