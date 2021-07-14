На Вінничині машина швидкої допомоги потрапила в аварію
Як передає Politeka.net, перші подробиці інциденту передавати у відділі комунікацій поліції області.
Аварія сталася 13 липня біля селища Оратів.
За кермом медичного транспорту перебував 55-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням і "швидка" злетіла з дороги в кювет.
"В результаті дтп водій і двоє медичних працівників, віком 40 і 56 років, які перебували в салоні автомобіля, доставлені в лікарню", - розповіли в поліції.
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Також правоохоронці повідомляють, що водій авто був тверезий.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
Згідно зі статистикою, яка в Україні, до речі, зовсім невтішна, практично всі автолюбителі роблять одні й ті ж помилки, внаслідок чого відбуваються аварії, або ДТП.
Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів-ще одна причина багатьох аварій.
До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
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Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.