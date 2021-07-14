Молоді люди зробили селфі в момент, коли в них влучила блискавка

Дівчата і хлопець, сховавшись під деревом від дощу, вирішили зробити селфі, на якому всі посміхалися, повідомляє "Бі-бі-сі".

«А потім ми захотіли зробити сумне фото під дощем",-розповіла 23-річна Ізабель.

Тоді під час селфі в молодих людей вдарила блискавка-цей момент закарбувався на фото.

На щастя, всі троє вижили, вони отримали опіки і були госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, в північному місті Індії Джайпур сталася трагедія

Близько 27 осіб 11 липня, опинилися на сторожовій вежі під час блискавки. Жертви робили селфі під дощем на популярній туристичній пам'ятці на півночі Індії.

За даними видання, коли стався інцидент, на вежі і стіні форту знаходилися близько 27 осіб, і деякі з них, як повідомляється, зістрибнули на землю.

11 людей загинули, а решта отримали поранення.

Також за повідомленнями ЗМІ в неділю було зареєстровано ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Індії. Троє дітей загинули в районі Дхаулпур, шість осіб, у тому числі четверо дітей, загинули в районах Кота і Джалавар.

Нагадаємо, на Харківщині під час стихії блискавка влучила у "годувальницю".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині блискавка влучила в будівлю.

Крім того Politeka писала, що молнія шарахнула в автомобіль на українській трасі.