На Житомирщині знайшли зниклого напередодні підлітка

Як передає Politeka.net, трагічні подробиці повідомили у відділі комунікацій поліції області.

14-річний хлопчик зник 13 липня. До правоохоронців звернулася його мати.



Поліцейські прибули на місце події, у двір сім'ї, та провели огляд домоволодіння та особистих речей підлітка та розпочали першочергові заходи щодо встановлення можливого місця перебування хлопця.

"Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід та оглянули навколишню територію. Неподалік в покинутій будівлі під завалами цегли і було виявлено тіло дитини", - говориться в повідомленні.

Слідство зараз встановлює більш докладні обставини трагедії.

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

Згідно з даними поліції, основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками.

Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з бабусею, яку шукала сотня людей: "відразу після виписки з лікарні"

Також Politeka писала, що біда трапилася з трирічною дитиною на дитячому майданчику.