Заслужений артист Росії Михайло Боярський потрапив до лікарні

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

За попередньою інформацією, у актора діагностували коронавірус.

Як повідомляють ЗМІ, симптоми хвороби у Боярського проявилися тільки на сьомий день-три дні тому його забрали в Боткінську лікарню.

Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Варто відзначити, що раніше Боярського вже госпіталізували з пневмонією.

Дружина 71-річного актора повідомляла, що у нього була температура і слабкість і знаходився він не в ковидному відділенні.

"Вчора він себе погано відчув, оскільки зараз дуже страшно - я викликала швидку. Медики вирішили все-таки повезти його в клініку і подивитися, що з ним", - розповідала тоді дружина актора Лариса Луппіан.

Варто відзначити, що ситуація з коронавірусом значно погіршилася в Росії - тільки за останню добу в країні було підтверджено майже 25 тисяч нових випадків.

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