У Дніпрі жінка виявилася полонянкою у власному будинку

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на сайті ДСНС Дніпропетровської області.

До рятувальників за допомогою звернулися вдень, 13 липня - з'ясувалося, що жінка застрягла рукою між трубами і не може вивільнитися.

"По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що Літня жінка, послизнувшись впала на підлогу у ванній кімнаті і застрягла рукою між металевими водопровідними трубами", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла постраждала, в такому положенні вона перебувала кілька діб.

За допомогою спецінструментів співробітникам ДСНС вдалося вивільнити жінку з пастки і передати медикам.

75-річну постраждалу довелося госпіталізувати в лікарню.

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