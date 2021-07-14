У Дніпрі жінка виявилася полонянкою у власному будинку
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на сайті ДСНС Дніпропетровської області.
До рятувальників за допомогою звернулися вдень, 13 липня - з'ясувалося, що жінка застрягла рукою між трубами і не може вивільнитися.
"По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що Літня жінка, послизнувшись впала на підлогу у ванній кімнаті і застрягла рукою між металевими водопровідними трубами", - йдеться в повідомленні.
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Як розповіла постраждала, в такому положенні вона перебувала кілька діб.
За допомогою спецінструментів співробітникам ДСНС вдалося вивільнити жінку з пастки і передати медикам.
75-річну постраждалу довелося госпіталізувати в лікарню.
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