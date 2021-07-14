У Вінниці сталася пожежа в гуртожитку
Інцидент стався в медичному університеті імені М. Пирогова, де живуть іноземці, повідомляє "33 канал".
За попередньою інформацією, осередок загоряння знаходився в пральній кімнаті. Рятувальникам довелося евакуювати понад 200 осіб із задимленої будівлі. 90 осіб знадобилася допомога, а 140 вийшли на вулицю самостійно.
На виклик прибули 4 спецмашини та 18 рятувальників.
На щастя, пожежу ліквідувати вдалося і обійшлося без жертв.
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Варто відзначити, що щороку в Україні в результаті пожеж гинуть сотні людей.
Основними причинами трагедій традиційно є необережне поводження з вогнем і несправності в електропроводці.
Серед об'єктів пожеж, безумовно, лідирують пожежі в житловому секторі. Багато в чому це обумовлено тим, що житловий сектор як правило, не обладнаний системами попередження і гасіння пожеж, а часто і елементарними первинними засобами гасіння.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.
Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.