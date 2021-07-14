Кричущий інцидент стався на залізничній станції "Горохів" у селищі Мар'янівка Луцького району
Там, п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, навмисне розірвав державний прапор України і потоптався по ньому. Від прапора залишилися одні лише шматки.
Деталі події повідомила поліція Волинської області.
Наразі слідство з'ясовує всі обставини та встановлює свідків події.
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За скоєне правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.
У поліції повідомили, що в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Варто відзначити, що в деяких країнах осквернення прапора визнається злочином.
А ось для громадян Данії, Норвегії та Швеції немає особливих встановлень про використання свого національного прапора, вони мають повне право різними способами знущатись над своїми національними прапорами, однак поводитися так з іноземними прапорами в цих країнах заборонено.
Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.
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