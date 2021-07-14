Кричущий інцидент стався на залізничній станції "Горохів" у селищі Мар'янівка Луцького району

Там, п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, навмисне розірвав державний прапор України і потоптався по ньому. Від прапора залишилися одні лише шматки.

Деталі події повідомила поліція Волинської області.

Наразі слідство з'ясовує всі обставини та встановлює свідків події.

За скоєне правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.

У поліції повідомили, що в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Варто відзначити, що в деяких країнах осквернення прапора визнається злочином.

А ось для громадян Данії, Норвегії та Швеції немає особливих встановлень про використання свого національного прапора, вони мають повне право різними способами знущатись над своїми національними прапорами, однак поводитися так з іноземними прапорами в цих країнах заборонено.

Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.

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