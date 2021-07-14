У Херсоні двох дітей забрали з жахливих умов

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернулися мешканці будинку, в якому проживалася сім'я з 2-річним хлопчиком і шестимісячною дівчинкою.

За їхніми словами, батьки знову були п'яні і скандалили в присутності малюків.

Приїхавши на місце, поліцейські і співробітники у справах дітей застали в квартирі тільки хлопчика.

"Пізніше з'явилася мати з меншою дитиною. Жінка поводилася агресивно і пояснила, що залишила старшого сина, поки гуляла з молодшою донькою", - розповіли в поліції.

Умови, в яких проживала сім'я, вразили правоохоронців - в холодильнику зовсім не було їжі, а діти були голодні і виглядали менше свого віку.

На місці було прийнято рішення тимчасово вилучити дітей з сім'ї і помістити їх в лікарню на обстеження.

Інформацію про сім'ю передали у відділ ювенальної превенції для проведення перевірки. Батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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