У Херсоні двох дітей забрали з жахливих умов
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До правоохоронців звернулися мешканці будинку, в якому проживалася сім'я з 2-річним хлопчиком і шестимісячною дівчинкою.
За їхніми словами, батьки знову були п'яні і скандалили в присутності малюків.
Приїхавши на місце, поліцейські і співробітники у справах дітей застали в квартирі тільки хлопчика.
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"Пізніше з'явилася мати з меншою дитиною. Жінка поводилася агресивно і пояснила, що залишила старшого сина, поки гуляла з молодшою донькою", - розповіли в поліції.
Умови, в яких проживала сім'я, вразили правоохоронців - в холодильнику зовсім не було їжі, а діти були голодні і виглядали менше свого віку.
На місці було прийнято рішення тимчасово вилучити дітей з сім'ї і помістити їх в лікарню на обстеження.
Інформацію про сім'ю передали у відділ ювенальної превенції для проведення перевірки. Батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
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