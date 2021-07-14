Офіційний документ з цього приводу повинні оновити завтра
Європейський Союз планує зняти обмеження для в'їзду на свою територію з України. Обмеження повинні зняти вже в четвер, 15 Липня.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter.
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"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до ЄС. Список має бути офіційно оновлений завтра", - зазначив журналіст.
Варто зазначити, що рекомендація ЄС не є обов'язковою для країн-учасниць, і вони можуть самостійно приймати рішення про допуск і чи не допуск громадян третіх країн.
Зараз кордони Європейського Союзу відкриті для туристів, які повністю прищепилися одній зі схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) вакцин – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
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