На Івано-Франківщині відпочивальники відкрили стрілянину на місцевому курорті
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
За даними правоохоронців, конфлікт виник між двома компаніями.
Словесна перепалка переросла у стрілянину - один їх громадян почав стріляти з травматичного пістолета.
"При цьому дві людини, за попередньою інформацією, що надійшла від медичних працівників, отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
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Одну з постраждалих в ході конфлікту поранили в обличчя.
"Мені 20 і я не знаю, як буде виглядати моє обличчя після рани. У мене оніміло пів-обличчя і опухло обличчя. Брату щодня роблять перев'язки і ми сподіваємося, що не буде ускладнень", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, все почалося через звинувачення її компанії в курінні в коридорі.
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