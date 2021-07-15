На Івано-Франківщині відпочивальники відкрили стрілянину на місцевому курорті

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

За даними правоохоронців, конфлікт виник між двома компаніями.

Словесна перепалка переросла у стрілянину - один їх громадян почав стріляти з травматичного пістолета.

"При цьому дві людини, за попередньою інформацією, що надійшла від медичних працівників, отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Одну з постраждалих в ході конфлікту поранили в обличчя.

"Мені 20 і я не знаю, як буде виглядати моє обличчя після рани. У мене оніміло пів-обличчя і опухло обличчя. Брату щодня роблять перев'язки і ми сподіваємося, що не буде ускладнень", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, все почалося через звинувачення її компанії в курінні в коридорі.

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