На Ивано-Франковщине отдыхающие открыли стрельбу на местном курорте
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
По данным правоохранителей, конфликт возник между двумя компаниями.
Словесная перепалка переросла в стрельбу - один их граждан начал стрелять из травматического пистолета.
"При этом два человека, по предварительной информации, поступившей от медицинских работников, получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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Одну из пострадавших в ходе конфликта ранили в лицо.
"Мне 20 и я не знаю, как будет выглядеть мой лицо после рани. У меня онемело пол-лица и опухло лицо. Брату ежедневно делают перевязки и мы надеемся, что не будет осложнений", - написала девушка на своей страничке в Instagram.
По ее словам, все началось из-за обвинения ее компании в курении в коридоре.
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