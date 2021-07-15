Поліцейський розкривав тяжкі та особливо тяжкі злочини

Поліцейський Олександр Корж потрапив в аварію під час виконання службових обов'язків і загинув. Він працював старшим оперуповноваженим Волноваського районного відділу поліції в Донецькій області.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі МВС України.

Як стало відомо, вранці 15 липня під час конвоювання злочинця сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 38-річний майор поліції Олександр Корж.

В органах внутрішніх справ чоловік пропрацював 21 рік. Поліцейський займався пошуком безвісти зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону. Він повернув додому сотні людей і не дав уникнути покарання зловмисникам;

На початку року став старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини

У чоловіка залишився 10-річний син і дружина.

"Дружина і малолітній син Олександра вже ніколи не обіймуть рідну людину. Трагедія відібрала у них міцне плече чоловіка і батька — опору в житті. Щиро співчуваємо непоправній втраті", — прокоментувавши у прес-службі Департаменту карного розшуку.

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