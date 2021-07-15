Корабель затримали правоохоронці в порту Туреччини
Турецькі правоохоронці затримали 10 липня в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців і одного іноземця.
Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Наступного дня капітана і трьох помічників звинуватили в контрабанді наркотиків. Решта членів екіпажу беруть участь у розслідуванні в якості свідків.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Переможець "Голосу країни" розкрив деталі конфлікту з Андрієм Данилком і Каменських: "Ні риба, ні м'ясо"
Кароль в костюмі і краватці "пропалила" поглядом Осадчу: "Ого, як Тіна любить Катю"
Переможець "Голосу країни" Лазановський перервав концерт для пропозиції руки і серця: "Я дуже хвилююся..."
У Крим прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди
Посольство України в Туреччині забезпечило заарештованих адвокатом і перекладачем. Зі свого боку консули підтримують зв'язок з рідними затриманих.
Крім цього, наша дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства, відвідування моряків.
Варто відзначити, що також трьох українських моряків затримали в Іспанії за перевезення наркотиків. З початку літа вони перебувають у пенітенціарній установі в Лас-Пальмасі в очікуванні суду. На борту затриманого судна, членами екіпажу якого були українці, виявили вантаж з гашишем вагою 18 т.
Нагадаємо, що корабель з українцями затонув в Чорному морі, перші подробиці трагедії.
Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на кораблі з українцями.
Також Politeka писала, що затонув корабель з українцями, що відомо про загиблих.