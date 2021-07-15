Їм надали адвокатів та перекладачів

Корабель затримали правоохоронці в порту Туреччини

Турецькі правоохоронці затримали 10 липня в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців і одного іноземця.

Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Наступного дня капітана і трьох помічників звинуватили в контрабанді наркотиків. Решта членів екіпажу беруть участь у розслідуванні в якості свідків.

Посольство України в Туреччині забезпечило заарештованих адвокатом і перекладачем. Зі свого боку консули підтримують зв'язок з рідними затриманих.

Крім цього, наша дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства, відвідування моряків.

Варто відзначити, що також трьох українських моряків затримали в Іспанії за перевезення наркотиків. З початку літа вони перебувають у пенітенціарній установі в Лас-Пальмасі в очікуванні суду. На борту затриманого судна, членами екіпажу якого були українці, виявили вантаж з гашишем вагою 18 т.

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