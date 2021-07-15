Що відомо про військового, який вистрілив у дитину на Житомирщині

Військового, який важко поранив у Новоград-Волинському 9-річного хлопчика, раніше усували за стрілянину, яку він влаштував у стані алкогольного сп'яніння. Однак за цей інцидент його так і не покарали.

Деталі вдалося дізнатися Обозревателю.

Про це виданню на умовах збереження анонімності повідомили офіцери, ознайомлені з деталями попереднього інциденту.

"Остапенко ще при колишньому керівнику Головного управління розвідки Бурби усували від служби, оскільки він на день військової розвідки п'яний влаштував стрілянину прямо на "острові", – стверджують офіцери.

Співрозмовники видання також зазначили, що полковника раніше врятувало те, що ніхто не постраждав. Тепер справу навряд чи вдасться зам'яти. Однак той факт, що Остапенка відпустили під домашній арешт, вони вважають тривожним "дзвіночком".

Нагадаємо, що 43-річний військовий розвідник, полковник Олександр Остапенко, приїхав з Києва до свого старого друга Олександра Назарука. Чоловік з дружиною і чотирма дітьми (двома хлопчиками і двома дівчатками), живе в приватному будинку в місті Новоград-Волинський.

Гість пив у альтанці, а потім вирішив показати свій пістолет синам друга – 9-річним братам-близнюкам. За інформацією правоохоронців, офіцер вийняв зі зброї магазин з патронами і віддав ствол хлопчикам. У цей момент глава сім'ї кудись відійшов.

Один з братів, Данило, направив зброю на чоловіка, а той різко відреагував: завів йому руку за спину і в цей момент прогримів постріл.

Тяжкопораненого хлопчика, який втратив багато крові, госпіталізували в столичну клініку "Охматдит". У дитини прострілені спина, шлунок, серйозно пошкоджені підшлункова і селезінка.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.