Російський співак Микола Басков екстрено скасував виступ через хворобу
Як повідомляє Politeka.net, російський виконавець повідомив про це в своєму Instagram, і показав архівне відео. Басков не зможе виступити на ювілейному, тридцятому фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську.
«На мій превеликий жаль, я не зможу сьогодні виступити на церемонії відкриття у зв'язку з різким погіршенням самопочуття і появою температури, щоб не піддавати ризику людей. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую за розуміння!» ,- йдеться в повідомленні.
Відзначимо, такі слова артиста стривожили публіку.
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"Коля! Тримайся! Здоров'я найважливіше«, " бережіть себе! 🙏😢 І выздоравливайте! Дуже пишаємося Вами і Вашими досягненнями!", "Миколо, якнайшвидшого одужання і повернення на сцену», - пишуть колеги і шанувальники артиста.
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