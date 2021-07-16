Російський співак Микола Басков екстрено скасував виступ через хворобу

Як повідомляє Politeka.net, російський виконавець повідомив про це в своєму Instagram, і показав архівне відео. Басков не зможе виступити на ювілейному, тридцятому фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську.

«На мій превеликий жаль, я не зможу сьогодні виступити на церемонії відкриття у зв'язку з різким погіршенням самопочуття і появою температури, щоб не піддавати ризику людей. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую за розуміння!» ,- йдеться в повідомленні.

Відзначимо, такі слова артиста стривожили публіку.

Популярні новини зараз

Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"

Йому було всього 19 років: трагічно обірвалося життя молодого українського захисника

Масштабна пожежа розгорілася в Харкові, на допомогу кинуто цілий потяг: кадри НП

Телеведучий Даніель Салем, який брав участь у "Танцях з зірками", з кулаками кинувся на Влада Яму: "Вискочка..."

Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Показати ще

"Коля! Тримайся! Здоров'я найважливіше«, " бережіть себе! 🙏😢 І выздоравливайте! Дуже пишаємося Вами і Вашими досягненнями!", "Миколо, якнайшвидшого одужання і повернення на сцену», - пишуть колеги і шанувальники артиста.

Нагадаємо, Басков поділився болем від непоправної втрати і показав особисте фото: "вічна пам'ять..."

Як повідомляла Politeka, Басков, що втік з Росії, розстебнув сорочку, уявивши себе брутальним мачо: "Колька просто вогонь"

Також Politeka писала, як сьогодні виглядає змарнілий Басков: глибокі зморшки і густа щетина.