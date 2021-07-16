Російський співак Микола Басков екстрено скасував виступ через хворобу

Як повідомляє Politeka.net, російський виконавець повідомив про це в своєму Instagram, і показав архівне відео. Басков не зможе виступити на ювілейному, тридцятому фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську.

«На мій превеликий жаль, я не зможу сьогодні виступити на церемонії відкриття у зв'язку з різким погіршенням самопочуття і появою температури, щоб не піддавати ризику людей. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую за розуміння!» ,- йдеться в повідомленні.

Відзначимо, такі слова артиста стривожили публіку.

"Коля! Тримайся! Здоров'я найважливіше«, " бережіть себе! 🙏😢 І выздоравливайте! Дуже пишаємося Вами і Вашими досягненнями!", "Миколо, якнайшвидшого одужання і повернення на сцену», - пишуть колеги і шанувальники артиста.

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