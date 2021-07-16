У Польщі обірвалося життя студентки з України
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила її подруга в Facebook.
21-річна дівчина навчалася на третьому курсі факультету Англійська в туризмі філологічного відділу Опольського університету.
"З сумом повідомляємо, що наша рідна і дорога дівчинка Олена Коваль пішла з життя 13 липня 2021 року. Життя такої юної і позитивної, щирої і доброї дівчинки обірвалося занадто рано", - йдеться в повідомленні.
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Як пишуть місцеві ЗМІ, під час святкувань у 21-річної студентки з України почалися проблеми з диханням.
Дівчинку намагалися реанімувати подруги до приїзду фахівців, але врятувати її не вдалося.
Більш детальні обставини смерті Українки встановлять правоохоронці.
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