У Криму виникла масштабна пожежа на звалищі
В результаті пожежі над тимчасово окупованою Євпаторією нависла димова завіса.
На місці загоряння рятувальники розгорнули оперативний штаб.
За попередніми даними, інцидент стався через підпал.
Екскаватори і самоскиди збирають, везуть і пересипають землю, щоб приборкати вогонь.
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Нагадаємо, у Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною.
Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.
Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.
Причина НП встановлюється.
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