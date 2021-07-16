У Криму виникла масштабна пожежа на звалищі

В результаті пожежі над тимчасово окупованою Євпаторією нависла димова завіса.

На місці загоряння рятувальники розгорнули оперативний штаб.

За попередніми даними, інцидент стався через підпал.

Екскаватори і самоскиди збирають, везуть і пересипають землю, щоб приборкати вогонь.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною.

Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.

Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.

Причина НП встановлюється.

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