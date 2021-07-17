У різних містах України розбушувалася негода, користувачі Мережі опублікували кадри

У суботу, 17 липня, в різних українських містах пройшли гради й зливи. Про це пише Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Зокрема, в Рівному був помічений великий град.

Подібного розміру град випав на Волині. За словами автора, крижинки виглядали, як хороший виноград.

Люди поскаржилися на град під Києвом у Бучах. Опади супроводжувалися сильним вітром.

Сильна злива пройшлася і по районах Чернігова.

Примітно, що синоптики розповіла, що в Києві та Київській області в найближчі години людей чекає нова небезпека - сильні грози

Крім того, за даними Укргидрометцетра, погода незабаром погіршиться і в західних областях.

18 липня можливі грози і шквали 15-20 м/с і випадання граду. У Карпатах та на Закарпатті почнуться сильні дощі.

При цьому до кінця цього дня практично по всій території України збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Це попередження стосується всіх областей, крім Львівської, Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Криму.

Щоб себе убезпечити під час грози фахівці рекомендують закрити вікна, не підходити до рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч з ними авто. А всі електроприлади вдома потрібно вимкнути.

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