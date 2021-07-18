Селище в Росії окупували мільйони комарів

Як передає Politeka.net, кадри навали опублікували місцеві жителі в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



На опублікованих кадрах, видно, як рій комах збирається в стовп, а потім розпадається.

Спеціалісти кажуть, що подібне явище в цій місцевості щорічне. Так комарі-самці кружляють навколо однієї або декількох самок, щоб спаритися.

Комах була така кількість, за ними навіть не видно сонця.



Варто відзначити, що в селище Кирилівка прийшла нова напасть.

Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.

Після медуз і морських бліх відпочиваючих в курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах настільки багато, що вони навіть збираються в рої.

Як повідомляють в Телеграм-каналах, налякані туристи фіксують рій комах на відео і скаржаться на численні укуси.

Нагадаємо, "Жалять і залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

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