Селище в Росії окупували мільйони комарів
Як передає Politeka.net, кадри навали опублікували місцеві жителі в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах, видно, як рій комах збирається в стовп, а потім розпадається.
Спеціалісти кажуть, що подібне явище в цій місцевості щорічне. Так комарі-самці кружляють навколо однієї або декількох самок, щоб спаритися.
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Комах була така кількість, за ними навіть не видно сонця.
Варто відзначити, що в селище Кирилівка прийшла нова напасть.
Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.
Після медуз і морських бліх відпочиваючих в курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах настільки багато, що вони навіть збираються в рої.
Як повідомляють в Телеграм-каналах, налякані туристи фіксують рій комах на відео і скаржаться на численні укуси.
Нагадаємо, "Жалять і залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
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