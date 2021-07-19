Зазначений астероїд астрономи відкрили ще в 2010 році

Вже в серпні цього року на зближення з Землею піде потенційно небезпечний астероїд. Йдеться про об'єкт під позначенням 2016 AJ193, на що вказали фахівці агентства NASA, пише ресурс Іп-space.

Його розміри становлять близько 1,37 км. небесне тіло відноситься до групи Аполлонів, а на повний оборот навколо Сонця йому потрібно трохи більше 2150 днів. За своїми габаритами 2016 AJ193 більше хмарочоса Бурдж-Халіфа, розташованого в Дубаї.

2016 AJ193 пролетить повз нашу планету на відстані близько 3,43 мільйона кілометрів зі швидкістю 26 кілометрів в секунду. На мінімальну відстань до Землі підійде 21 серпня о 18:10 за київським часом.

А наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться не скоро 19 серпня 2080 року. Тоді він віддалиться від планети, і промчить на відстані приблизно 7 мільйонів кілометрів.

Небесне тіло визнано вченими потенційно небезпечним. За такими об'єктами ретельно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, так як їх траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.