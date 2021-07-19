У столиці хочуть ввести перепустки у разі нового локдауну
У Києві почали підготовку до нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу КМДА.
У разі нового локдауну в столиці можуть повернути перепустки на громадський транспорт, але цього разу вони повинні бути електронними.
Влада столиці направить звернення до керівників підприємств і організацій критичної інфраструктури, що стосується списків співробітників, які потребують спецпропуски.
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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що таким чином у Києві хочуть забезпечити життєдіяльність столиці. Влада планує персоналізувати перепустки, і уникнути їх підробки. Внаслідок перепустками користуватимуться лише кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.
Також Поворозник зазначив, що в Києві приймаються необхідні управлінські рішення, враховуючи рівень захворюваності у світі і появу нових штамів.
За словами заступника голови КМДА, зараз у столиці готуються госпітальні бази для прийому хворих коронавірусом. В першу чергу важливо забезпечити киснем, ліжками і засобами захисту медичний персонал. Також особлива увага приділяється питанню доступності до медикаментів.
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