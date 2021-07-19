У київському ТРЦ на дитину впала скляна вітрина

Як повідомляють очевидці, адміністрація закладу не надала хлопчикові першу допомогу, передають "novosti".

"Персонал не допоміг дитині, медсестра стояла поруч і просто викликала швидку, а першу допомогу надавали свідки, один зі свідків викликав поліцію, щоб зафіксувати випадок.

Після приїзду поліції так і не вийшов ні адміністратор, ні директор ТРЦ.

На запитання поліції до охорони, коли підійде адміністрація, відповіли, що представники керівництва зайняті", – йдеться в повідомленні.

Першу необхідну допомогу постраждалій дитині надали перехожі.

Нагадаємо, що українець намагався накласти на себе руки в ТРЦ.

Чоловік стояв за парканом оглядового майданчика - його побачила охорона, яка відразу ж кинулася на порятунок хлопця.

Харків'янина буквально винесли з торгового центру.

Очевидці кажуть, що хлопець зважився на такий вчинок через нерозділене кохання.

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