У київському ТРЦ на дитину впала скляна вітрина
Як повідомляють очевидці, адміністрація закладу не надала хлопчикові першу допомогу, передають "novosti".
"Персонал не допоміг дитині, медсестра стояла поруч і просто викликала швидку, а першу допомогу надавали свідки, один зі свідків викликав поліцію, щоб зафіксувати випадок.
Після приїзду поліції так і не вийшов ні адміністратор, ні директор ТРЦ.
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На запитання поліції до охорони, коли підійде адміністрація, відповіли, що представники керівництва зайняті", – йдеться в повідомленні.
Першу необхідну допомогу постраждалій дитині надали перехожі.
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Чоловік стояв за парканом оглядового майданчика - його побачила охорона, яка відразу ж кинулася на порятунок хлопця.
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