Купюри американської валюти, які мають незначні пошкодження, все частіше відмовляються приймати в банках та обмінниках

Як повідомляє OBOZREVATEL, українці стали скаржитися на банки, які відмовляються обмінювати старі долари чи пошкоджені купюри.

Згідно з постановою Нацбанку, касир має право відмовитися приймати гроші, якщо виявить певні пошкодження.





Так, проблеми з обміном можуть виникнути:

з валютою, яка має кілька пошкоджень відразу;

яка значно зношена (стара);

яка порвана;

на якій є плями фарби.

Обмінники та банки навіть можуть не взяти купюру, пошкодження якої мінімальні. Так, у точках обміну можуть запропонувати знайти банк, який за певну комісію зможе обміняти стару чи браковану купюру. Зауважимо, що сума комісії залежить від зношеності або ушкодження купюри розмір комісії може становити від 5 до 50%.

Як розповів киянин Артем, він побував у такій ситуації.

"Сказали потрібно йти в банки, які приймають стару валюту, наприклад Креді Агріколь. Під час обміну будуть стягувати комісію", – розповідає киянин.

Правда, дорогою в банк для обміну зі сплатою комісії він зайшов у ще один обмінник, там співробітниця на касі була менш уважною і купюру прийняла.

"У Національний банк України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених і пошкоджених банкнот іноземних валют", – відзначають в інструкції НБУ.

Через це Національний банк чітко прописав ознаки, за якими обмінники та фінансові установи зобов'язанні приймати купюри:

часткова втрата фарби на зображеннях чи зменшення жорсткості паперу;

відбитки штампів чи печаток, написи, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожен;

отвори і проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожен.

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